Župa dá peniaze na obrov v Slovenskom raji. Jedna z top atrakcií ešte nemá povolenia

Sľubujú aj wellness, ubytovanie i kino.

HNILČÍK. Košická župa v máji vyhlásila úspešných žiadateľov, ktorí dostanú peniaze z grantovej výzvy Terra Incognita.

V tomto roku chce podporiť projekty v celkovej výške 1,89 milióna eur.

Peniaze majú ísť do podpory ekoturizmu či na vznik nových turistických atrakcií.

Župa schválila aj dotáciu 179-tisíc eur pre eseročku Lom resort.

Konkrétne ide o projekt s názvom Obri v raji.

Vzniknúť má v Hnilčíku, teda v blízkosti obcí Dedinky a Mlynky, kde sa nachádza aj vodná nádrž Palcmanská Maša.

Ide o obce označované ako vstupy do Slovenského raja.

Inšpirovali sa v Dánsku

V projekte podporenom župou chce eseročka využiť lom v obci.

V jeho okolí by mali vzniknúť do dvoch rokov vyhliadka, sochy obrov, parkovisko a detské ihrisko.

Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka krajskej organizácie Košice Región Turizmus, ktorá dotačný program župy zastrešuje, dopĺňa, že v areáli po druhej etape pribudnú aj nabíjačky na e-biky a elektromobily.

V ďalšej etape ich doplnia wellness, ubytovanie, prípadne aj letné kino.

Konateľ firmy Lom resort Pavol Mlynár vysvetľuje, že projektom chcú nadviazať na banícku históriu Hnilčíka.

Inšpiráciu podľa jeho slov našli v Kodani, kde vznikli sochy šiestich „zabudnutých obrov“. V súčasnosti sú umiestnené v dánskych lesoch.

Jeden z obrov v Hnilčíku má byť na skalnom brale, kde bude zároveň aj vyhliadka na okolie.

Druhý bude položený dole, jeho súčasťou má byť detské ihrisko.

„Zložené budú zo železnej konštrukcie obalenej drevom z červeného smreka, ktorý je najviac odolný voči vode. Sochy sú navrhnuté statikom tak, aby boli dobre ukotvené. Máme vytypovaného rezbára, ktorý je aj autorom ľadových sôch na Hrebienku,“ opisuje Mlynár.

Voda v lome nebude slúžiť na kúpanie.

„Nie je tam toľko vody, bude to skôr estetické jazierko, ktoré by sme chceli pekne upraviť. Pred 15 rokmi tam bolo veľké smetisko, ľudia tam chodili sypať odpad, no s pomocou sa nám to podarilo vyčistiť.“

Projekty zatiaľ bez povolení

Dotácia od kraja konkrétne poputuje na dve sochy obrov, parkovacie plochy, detské ihrisko, ktoré bude súčasťou „spodného“ obra, a úpravu vodnej plochy.

Dielo musí byť odovzdané a ukončené do dvoch rokov od vyhlásenia výsledkov súťaže.

Košická župa ich vyhlásila v máji, no niektoré projekty ešte nemajú potrebné povolenia od stavebného úradu.

Rovnako je to aj v tomto prípade, čo znamená, že stále nedošlo ani k podpisu schválenej dotácie.

