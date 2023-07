Ľudia v Tatrách si myslia, že môžu všetko, a ešte nám vulgárne nadávajú, hovorí Majko

Arogancia je nešťastím tejto doby, vraví.

VYSOKÉ TATRY. V Tatranskom národnom parku (TANAP) aktuálne pôsobí 16 profesionálnych strážcov, ktorí spolu s dobrovoľníkmi dohliadajú na dodržiavanie zákona o ochrane prírody i ďalších pravidiel.

Riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko pri príležitosti „World Ranger Day"(Medzinárodný deň strážcov prírody) uviedol, že po fúzii so Štátnymi lesmi TANAP-u sa personálna situácia so strážcami výrazne zlepšila. Najviac ich podľa neho trápi arogancia zo strany návštevníkov.

„Vďaka reforme disponujeme aj lesníckym personálom, ktorý bol hneď zaškolený a má kompetencie stráže prírody. Disponujeme tak dostatočným množstvom odborných zamestnancov, pretože lesníci vedia zabezpečiť plnohodnotne aj funkciu strážcu. Organizujeme tak preventívne i represívne akcie aj počas víkendov," uviedol Majko.

Advokáti prírody

Správa TANAP-u spolupracuje aj s dobrovoľníkmi, v Prešovskom kraji je ich aktuálne 50 a približne rovnaký počet je tiež v susednom Žilinskom kraji.

„Hoci náplň práce strážcov v jednotlivých národných parkoch nie je úplne totožná, náš spoločný cieľ je rovnaký. Dá sa povedať, že sme takými advokátmi prírody, ktorá sa nedokáže sama brániť, preto by sme boli radi, keby nás návštevníci vnímali nie ako represívnu zložku, ale ako niekoho, kto im rozšíri obzory a pomôže zorientovať sa v danom území. Aj vo svete je strážca vnímaný ako človek, ktorý vám ochotne poradí, vysvetlí," dodáva vedúci oddelenia strážnej služby Správy TANAP-u Róbert Javorský.

Práve vzdelávanie by malo byť podľa neho nástrojom na elimináciu porušovania platných predpisov na úseku ochrany prírody.

Najprv dohovárajú, pokuta je krajným riešením

Správu TANAP-u momentálne najviac trápi pohyb turistov mimo značených turistických chodníkov, bivakovanie a nelegálny zber lesných plodov. Previnilcom sa snažia v prvom rade dohovoriť, pokuty vnímajú ako krajné riešenie.

Okrem kontrolnej činnosti strážcovia asistujú napríklad aj pri monitoringu fauny a flóry, zbere dát či starostlivosti o vzácne ekosystémy.

„Najviac s čím sa naši strážcovia stretávajú, to je arogancia návštevníkov. Ľudia idú do TANAP-u a myslia si, že môžu všetko. Keď sú na to slušne upozornení, tak strážcu často zavalí 'sprcha' vulgarizmov namiesto toho, aby si to upozornenie človek vzal k srdcu a správal sa tak, ako sa má. Toto je nešťastím tejto doby," skonštatoval Majko.

Medzinárodný deň strážcov prírody „World Ranger Day" sa po celom svete oslavuje práve v pondelok a vzdáva hold obetavej a náročnej práci strážcov prírody. Zároveň je spomienkou na tých, ktorí zahynuli alebo sa zranili pri výkone služby. Svoj sviatok si každoročne pripomínajú v deň založenia Medzinárodnej federácie strážcov, organizácie, ktorá podporuje prácu strážcov ako kľúčových ochrancov vzácnych území.