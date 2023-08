Štvorkolka sa po náraze viackrát prevrátila, spolujazdci sa zranili

Mladistvý vodič narazil do protiidúceho auta.

STARÁ ĽUBOVŇA. Jazda troch ľudí na jednej štvorkolke v obci Kače v okrese Stará Ľubovňa sa skočila kolíziou s osobným autom. Nehoda sa stala v stredu.

Mladistvý vodič z obce v Staroľubovnianskom okrese viedol štvorkolku bez príslušného vodičského oprávnenia. Prechádzal cez obec Kače a smeroval do Medzibrodia.

Spolu s ním sa na štvorkolke viezol aj 16-ročný chlapec a 15-ročné dievča.

"Pri jednom z rodinných domov sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla, v dôsledku čoho si nevšimol prichádzajúce protiidúce osobné auto Ford Focus. Došlo k ich vzájomnej bočnej zrážke," informoval prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik.

Zranení spolujazdci

Vodič auta sa zrážke snažil zabrániť a pravou prednou časťou vozidla vošiel na trávnatý porast vedľa cesty.

Štvorkolku po náraze do auta odrazilo do kanála, kde narazila do priepustu a viackrát sa prevrátila.

"Spolujazdec zo štvorkolky utrpel zranenia s predpokladanou dobou liečenia do 42 dní a spolujazdkyňa zo štvrokolky utrpela zranenia s predpokladanou dobou liečenia do 7 dní. K iným zraneniam nedošlo. Dychové skúšky na alkohol boli u oboch vodičov negatívne. Škoda na vozidle bola vyčíslená na 1000 eur a na štvorkolke na 500 eur," doplnil hovorca.

Nehodu vyšetrujú policajti z Okresného dopravného inšpektorátu v Starej Ľubovni, pričom bolo začaté trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví.