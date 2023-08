Kto povie, že nemá strach, klame, hovorí profesionálny hasič po návrate z Rodosu

Rozhodnutie ľudí vycestovať označil za nerozvážne.

Zábery z horiaceho Rodosu nedávno obleteli celý svet. Do boja s ohňom, ktorý zachvátil južnú časť ostrova, sa v neznesiteľných horúčavách a pri silnom vetre pustili aj slovenskí hasiči. V Module Pozemného hasenia lesných požiarov Hasičského a záchranného zboru bojovali so živlom aj východniari, hasiči z Popradu a Prešova. MARIÁN LOPUCH (50) z Popradu velil skupine pätnástich chlapov.

„Budujeme si veľmi dobré renomé v „hasičskej“ Európe. Skrátka, dokazujeme, že vieme robiť svoju prácu odborne, kvalitne a efektívne,“ hovorí.

Slovenskí hasiči sa osvedčili pri likvidácii lesných požiarov v Grécku v roku 2021, v Českom Švajčiarsku, Rakúsku a Slovinsku.

„Naša práca je taká, potrebujú nás, ideme,“ zdôrazňuje.

Ako ste sa dostali na Rodos? Ako funguje medzinárodná hasičská výpomoc?

Štandardne býva zvykom, že krajina, ktorá sa borí s dlhotrvajúcimi rozsiahlymi lesnými požiarmi, zverejní výzvu o pomoc v operačnom centre v Bruseli. Krajiny na ňu môžu reagovať podľa vlastného uváženia. Slovensko zareagovalo medzi prvými.

Vo výzve boli zadané podmienky, aké tímy Gréci potrebujú. Ponúkli sme modul na hasenie lesných požiarov s využitím vozidiel. Za niekoľko hodín Gréci našu ponuku prijali. Pre nás to znamenalo, že od prijatia ponuky a potvrdenia nasadenia, do nášho vycestovania, teda opustenia domovskej krajiny, neuplynie viac ako šesť hodín. Také sú podmienky pre certifikovaný tím. My zatiaľ certifikovaní nie sme, certifikáciu by sme mali získať na budúci rok. Napriek tomu sme sa snažili túto podmienku splniť. Definitívne áno padlo v stredu okolo šiestej hodiny ráno a o jedenástej sme už vyrážali zo Záchrannej brigády v Malackách.

Stačí šesť hodín na zbalenie sa?

Výzvy priebežne monitoruje operačné stredisko sekcie krízového riadenia. O výzve sme teda vedeli skôr než padlo definitívne rozhodnutie. Prvá informácia, že sa uvažuje o našom nasadení na Rodose, sa objavila už v utorok podvečer. Náš modul sa skladá z troch samostatných skupín na západnom, strednom a východnom Slovensku. My, východniari, z Popradu a Prešova sme najďalej, preto sme na miesto sústredenia do Malaciek cestovali už v noci. Keď padlo definitívne áno, východ už bol na mieste, stred a západ na ceste. Mali sme tak k dobru asi štyri hodiny. Využili sme ich na kontrolu techniky, cestovných dokladov a podobne.

Odkiaľ boli hasiči z východu?

Každá skupina je zložená z dvoch okresných riaditeľstiev. Východ sa skladá z Popradu a Prešova. Dokopy nás bolo sedem východniarov. Veliteľské posty sa obsadzujú až po zložení tímu priamo na mieste, keď je jasný počet členov a štruktúra tímu. V Poprade som veliteľom zmeny, ale to automaticky negarantuje aj veliteľskú pozíciu v tíme. Na Rodose mi pridelili funkciu veliteľa zmeny, teda skupiny 10 až 15 hasičov. Dokopy nás bolo 30, aby sme sa mohli vystriedať.

Čo všetko si musíte zabaliť do batožiny?

Je to individuálne, ako a čo si hasič zabalí do osobnej batožiny. Treba počítať s tým, že štandardné medzinárodné nasadenie trvá desať až štrnásť dní. Musíte počítať s tým, že sa pri zásahu zmočíte, zašpiníte, že sa musíte prezliecť. Nesmiete zabudnúť na lieky, ak nejaké užívate. Samozrejmosťou sú osobné doklady, občiansky preukaz alebo pas, vodičský, medzinárodný, očkovací preukaz. Kontrolujeme ich na mieste sústredenia. V členských krajinách únie problém nie je, ale v nečlenskej krajine by pri vstupe do krajiny chýbajúci doklad mohol byť problém a celý tím by ostal visieť.

Neprechádzate hranice bez kontrol?

Zvyčajne áno, ale nemôžeme sa na to stopercentne spoliehať, lebo každý štát má svoje pravidlá a zákony. Keď sa rozhodne kontrolovať, musíme byť na to pripravení.

Čo všetko veziete v autách?

Všetko, čo pri hasení potrebujeme. Autá delíme do niekoľkých skupín, najdôležitejšie sú zásahové. Ďalšie zabezpečujú logistiku: potrebujeme ubytovanie, sprchy, WC, stravovanie. A, pravdaže, autá na prepravu hasičov.

Ako dlho vám trvala cesta na Rodos?

Samotná cesta do Grécka trvala približne 22 hodín. V polovici trasy v bulharskej Sofii sme mali osemhodinový odpočinok. Odtiaľ sme pokračovali do Atén. Z prístavu nás prepravil trajekt na ostrov Rodos. To bolo ďalších 14 hodín cesty.

Veď to je riadna odysea.

S čistým svedomím môžem povedať, že transport je jednou z najkritickejších etáp celého nasadenia. Ešte náročnejší ako transport do hostiteľskej krajiny je návrat domov. Pri ceste tam sme „nastavení“ na výkon, máme psychickú prípravu na zvládanie záťažových situácií, skrátka cesta je zvládnuteľná. Spiatočná cesta je oveľa kritickejšia, nastupuje únava, vyčerpanie, nedočkavosť, potláčaná radosť zo stretnutia s blízkymi. Skutočne je to ťažké.

Ako vás privítali miestni kolegovia?

