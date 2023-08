Polícia zmenila názor na incident v Smolníku. Svedkovia mali pravdu, už koná kriminálka

Medzi prerezanými gumami našli súvislosť.

KOŠICE, SMOLNÍK. V júli sa v malej obci Smolník v okrese Gelnica odohral hudobný festival.

Jeho prvý ročník zatienil nočný incident, po ktorom ostalo sedem áut s deravými gumami.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Svedkovia od začiatku ukazovali, že podozrivým je známy podnikateľ Radoslav Baran, ktorý sa vyhrážal, keď ho pre agresívne správanie a opitosť nepustili medzi ostatných návštevníkov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Bol opitý, vulgárny a vyhrážal sa. Poškodený zo Smolníka ukazuje na známeho podnikateľa Čítajte

Deväť prerezaných pneumatík

„Pri vstupe sa totiž istý miestny grobian vyhrážal po tom, čo ho bez pásky nevpustili do areálu, že ide prerezávať gumy. A čuduj sa svete, gumy nakoniec skončili prerezané a jeho auto je nafotené, ako uniká z miesta činu,“ uviedol niekoľko hodín po incidente jeden z poškodených Jakub Pohle.

Kritizoval postup polície za neskorý príchod a laxný prístup.

„Celé to vyzeralo, že to chcú uhrať na priestupok, a tvrdili, že každé auto je samostatný čin a tak to budú posudzovať,“ opísal Pohle.

Policajti na mieste zistili, že na siedmich vozidlách je poškodených deväť pneumatík.



Zadokumentovali jednotlivo sedem skutkov, ktoré pôvodne objasňovala polícia ako priestupky proti majetku so spôsobenou škodou od 50 do 150 eur.

Argumentovala pritom tým, že v čase ich oznámenia a preverovania neboli zistené skutočnosti, že sa skutkov mala dopustiť jedna osoba.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Bizarný incident na festivale v Smolníku vidí polícia inak. Klame, reaguje poškodený Čítajte

Z priestupkov je trestný čin s jedným páchateľom

Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

prvú hodinu ZADARMO Tento článok je odomknutý do 13:10 Pre dočítanie článku zadarmo sa stačí zaregistrovať. Zaregistrovať sa Máte už konto alebo predplatné SME.sk? Prihláste sa