Vytiahli kosy a vyšli do kopcov ako za starých čias. Tradíciou udržiavajú svetový rekord

Chýbajú mladí, do práce sa im nechce.

VERNÁR. Približne deväťdesiatka koscov sa v piatok pustila do kosenia Kopaneckých lúk v Národnom parku Slovenský raj.

Lokalita si drží svetový rekord pre diverzitu tamojších rastlín.

Ako pre médiá vysvetlila botanička Národného parku Slovenský raj Štefánia Bryndzová, na štvrtine metra štvorcového tam rastie 54 druhov vyšších rastlín.

Kosením, ktoré organizujú raz ročne, chcú zároveň zachovať tradíciu predkov, teda obyvateľov obce Vernár, ktorí tam v minulosti kosili ručne.

Kosenie overené stáročiami

Lúky medzi Hrabušicami a Dobšinskou ľadovou jaskyňou kosia počas dvoch dní, a to na piatich hektároch.

Podľa riaditeľa Správy Národného parku Slovenský raj Tomáša Dražila na svete momentálne nie je miesto, ktoré by počtom vyšších rastlín Kopanec prekonalo.

Kopanecké lúky sa nachádzajú v nadmorskej výške približne tisíc metrov, ich kosenie je tak pre ich odľahlosť a neprístupnosť problematické.

„Kosíme ručne, stáročie overeným spôsobom, pretože to takto robili aj generácie obyvateľov obce Vernár. Zároveň je tu tiež strmý terén, do ktorého je veľmi komplikované dostať techniku. A teda robíme to aj z citlivosti k lúkam, aby ich stroje nepoškodili,“ priblížil.

Zišlo by sa viac mladých

Do aktuálneho piateho ročníka podujatia zameraného na záchranu Kopaneckých lúk sa zapojili kosci zo slovenských, českých a poľských národných parkov i chránených krajinných oblastí, ale aj domáci Vernarčania či Slovenský kosecký spolok.

Jeho členka Emília Šeligová z Hruštína na Orave, ktorá sa koseniu venuje šestnásť rokov, prišla na Kopanecké lúky po štvrtýkrát.

„Lúka je výborná, je tu krásna horská tráva, pekne sa kosí, svieti nám slniečko,“ opísala.

Kosenie však podľa nej upadá, mladej generácii sa už podľa jej slov do toho veľmi nechce.

„Bola by som rada, ak by sa nám do kosenia zapájali mladí ľudia, pretože chceme túto tradíciu prenášať z generácie na generáciu,“ poznamenala.

Kosci budú na Kopaneckých lúkach pracovať ešte v sobotu.

„Od pondelka začíname hrabať, seno sa využije, keď sa ho podarí usušiť, odvezie sa a miestnym hospodárom a bude slúžiť na kŕmenie dobytka,“ dodal Dražil.

