Na Zelené pleso sa šlo v kráčajúcom dave. Vznikali konflikty i pridlhé rady na pivo

Autobus zablokovali autá, nastal zmätok.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

VYSOKÉ TATRY. Slnečné počasie po niekoľkodňovom období plnom lejakov, bleskov a krúpou vylákalo ľudí do hôr.

Rekreanti sa doslova vyrojili aj do najznámejších tatranských lokalít. Beznádejne plno bolo napríklad pri Zelenom plese, kde sme sa v sobotu boli pozrieť aj my.

Trasa patrí v tejto časti Tatier medzi najobľúbenejšie. Túru totiž zvládne aj človek s bežnou kondíciou, pričom v jej priebehu uvidí poriadnu dávku krás tatranskej prírody.

Navyše, bonusom v prípade Zeleného plesa je aj tamojšia chata.

Preplnená Biela Voda

Túru sme si naplánovali z tradičného východiskového bodu Biela Voda, ktorý sa nachádza medzi Tatranskými Matliarmi a Kežmarskými Žľabmi.

Už príchod do lokality autom naznačoval, čo zažijeme v lese.

Pri pohľade na preplnené parkovisko nám bolo jasné, že nástup na túru sa nám o niečo posunie.

Niektorí vodiči to riskli a svoje autá odstavili na krajnici vedľa nedávno osadených zvodidiel.

Po júlovom bizarnom incidente z tohto miesta, pri ktorom ostala škodovka nemeckého turistu zablokovaná nielen policajnou „papučou“, ale aj čerstvo osadenými zvodidlami, sme vedeli, že toto nebude správnym riešením.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Tatry čaká parkovacia novinka. Nechtiac ju spropagoval Nemec s uväzneným autom Čítajte

Parkovanie grátis a cesta autobusom

Vybrali sme sa preto na záchytné parkovisko, ktoré obnovilo mesto Vysoké Tatry pri autocampingu vzdialenom asi deväť kilometrov.

V tomto prípade zaujme na tatranské pomery netradičná cena celodenného parkovania, ktorá sa rovná nule. Tá však súvisí s jeho polohou.

Bez autobusu sa totiž odtiaľ nikam nepohnete. Do najbližšej Tatranskej Lomnice by to trvalo pešo vyše hodiny.

Cena cestovného kyvadlovou dopravou na Bielu Vodu bola 1,5 eura a presun trval asi 20 minút.

Príchod autobusu do preplnenej lokality spôsobil chaos.

Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

prvú hodinu ZADARMO Tento článok je odomknutý do 20:00 Pre dočítanie článku zadarmo sa stačí zaregistrovať. Zaregistrovať sa Máte už konto alebo predplatné SME.sk? Prihláste sa