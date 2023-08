Na hrane života a smrti? Urobil stojku na zábradlí vyhliadky Lomnického štítu

Kontroverzný čin vyvolal búrlivú debatu.

VYSOKÉ TATRY. Video nemá ani 20 sekúnd, no už viac ako 430-tisíc zhliadnutí.

Mladý muž prelieza zábradlie na vyhliadke na Lomnickom štíte a robí stojku.

V stojke ešte rozkročí nohy.

Video zdieľa facebooková stránka Tatry official.

Na hrane života a smrti?

„Na hrane života a smrti? Nie. Dokonale vyrovnaný a sebaistý krok. Vysnívaný, odkedy som sa naučil stojku. A dozvedel sa o existencii tohto miesta. Pochodil som pár kopcov, no Lomničák som si dlho šetril," píše v statuse k videu jeho hlavný aktér - Matej (26) zo stredného Slovenska.

Pôsobí ako osobný tréner kalisteniky, teda cvičenia s vlastným telom.

„Dlho som vedel, že stojka musí byť, bez nej jednoducho neodídem z vrchola. Tréningy fyzičky v obrátenom postoji sa nedajú vpísať do jedného tréningového plánu. Tréningy mentálneho zdravia, ktoré som za týmto absolvoval, ti nenadiktuje žiadny psychológ. Je to sen, ktorému som vdýchol kyslík a rozbúchal mu srdce."

Pokračuje, že sníva a žije neustále a ďalej bude.

„A čo z toho mám? To vám radšej neprezradím, lebo veľa ľudí príde o život. V snahe získať to tiež. Za akúkoľvek reakciu vám ďakujem,“ takto Matej okomentoval svoj kúsok na zábradlí vyhliadky Lomnického štítu.

Rozdelení na dva tábory

Vyslúžil si niekoľko veľmi obdivných komentárov.

„Masaker. Klobúk dole a veľký obdiv. Poklona, viem, ako chutí splnený sen. Veľký frajer. Rešpekt! Majster. Kápo, gratulujem. Wau, až som mala zimomriavky,“ predbiehali sa ľudia v superlatívoch.

Jeho krok sa niektorým zdal, naopak, príliš riskantný.

„Kvôli takýmto zúfalým naháňačom lajkov budú všade mreže, pletivá a cedule. Ohúril si pár jednoduchších adeptov na Darwinovu cenu... Ako je to úžasné, ale veľmi zlý príklad pre vašich menej skúsených napodobniteľov. Veľmi hlúpy a riskantný krok. Za každú cenu zaujať a nemyslieť na následky. Už väčší machri zahučali na frajerinu,“ píšu ďalší sledovatelia pod videom zverejneným 10. júla.

Stojku piloval roky

Matej tvrdí, že sa nebál, pretože stojku mal veľmi dobre natrénovanú.

„Pripravoval som sa na to desať rokov. Stojka je v podstate taký maratón, tam je stále čo zlepšovať a pilovať, aby bola dokonalá, aby ste si verili. Je to fakt náročný prvok," povedal Korzáru tréner kalisteniky.

Hlavou dole vraj človek cíti všetko, čo to obnáša.

„Viete, že každý centimeter, každý vetrík a hocičo, čo vám rozladí statiku, silu v stojke, balans, tak môže spôsobiť pád. Každý, kto trénuje stojku, vie, že si to nemôže dovoliť na nebezpečnom mieste kvôli tomu. Čakal som aj na počasie, aby bolo bezvetrie alebo len jemný vetrík,“ opisuje.

Žiadnu zákazovú tabuľu si tam nevšimol

Hovorí, že trénuje väčšinou starších klientov, ktorých nemusí vystríhať pred tým, aby to zopakovali, lebo majú rozum.

„Pokiaľ je ten človek rozumný, neurobil by niečo, čo nevie, na nejakom exponovanom mieste. Takže si myslím, že to ani nepotrebuje priamo nejaké upozornenia, že - nerobte to aj vy. Lebo, samozrejme, ten, kto to nevie, to robiť nebude,“ vysvetľuje Matej.

Nijaký zákaz podľa vlastných slov neporušil.

