Hromadná bitka v podtatranskej obci vyústila do rázneho kroku. Obľúbenú krčmu zavrú

Na problémové miesta osadili kamery.

ŠTRBA. Skupina obyvateľov z podtatranských obcí Batizovce a Východná mala v sobotu večer súkromnú oslavu v pohostinstve v Štrbe.

Po polnoci sa 20 – 30 z nich pustilo do bitky s miestnymi.

Starosta Štrby Michal Sýkora (nezávislý) uviedol, že k vyvolaným incidentom boli okolo polnoci privolané policajné a záchranné zložky pre riešenie rušenia nočného pokoja.

„Nočná výtržnosť bola spôsobná organizovaním podujatia, na ktoré obec nemá vplyv, a nebolo vopred ohlásené, že do obce príde takýto počet obyvateľov z iných obcí, ktorí môžu narušiť bezpečnosť našich občanov a ohroziť nielen ich majetok, ale aj ich zdravie a životy. Poškodeným pomôžeme a veľmi nás mrzí, že k niečomu takému vôbec muselo dôjsť,“ informoval.

Výtržníctvo a ublíženie na zdraví

Prešovská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová uviedla, že bitka sa začala asi 50 minút po polnoci na Ulici Miloša Janošku.

V predmetnej veci bolo podľa jej slov začaté trestné stíhanie pre prečin výtržníctva a pre trestný čin ublíženia na zdraví.

Keďže polícia vo veci v súčasnej dobe vykonáva procesné úkony, nie je možné poskytnúť viac informácií.

K udalostiam zasadali aj krízové štáby a výbor miestneho dobrovoľného hasičského zboru, ale aj Poľnohospodárskeho družstva Štrba.

Obec poskytla polícii záznamy z kamier pre rýchlejšie identifikovanie výtržníkov a objasnenie incidentu.

Štrba zároveň prisľúbila, že pristúpi k ráznym krokom a bezpečnostným opatreniam v snahe predísť podobným výtržnostiam.

Nájomca s porušením poriadku nesúhlasí

Skupina najprv oslavovala v budove pohostinstva na ulici Doktora Markušovského, ktorá patrí Poľnohospodárskemu družstvu Štrba.

„Vyhoveli sme obci a nájomcovi pohostinstva sme v pondelok poslali výpoveď,“ hovorí Pavol Knapík, predseda predstavenstva Poľnohospodárskeho družstva Štrba.

„Rozumieme, že chcú, aby sa také incidenty už v budúcnosti nestávali. Z našej strany je to len plus, lebo o to menej problémov budeme mať.“

Vo výpovedi sa odvolali na hrubé porušenie poriadku, s čím nájomca nesúhlasí.

