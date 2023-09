Dopravná nehoda pri Bijacovciach si vyžiadala jednu obeť

Na križovatke sa zrazili dve autá.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

BIJACOVCE. Jednu obeť a dvoch zranených si v nedeľu večer vyžiadala dopravná nehoda, ktorá sa stala na ceste prvej triedy I/18 v križovatke v smere na Bijacovce v okrese Levoča.

Ako informovali z operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove, na mieste nehody dvoch áut krátko pred 20:30 zasahovali štyria hasiči s jedným kusom techniky.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa informácií televízie Markíza 62-ročný vodič Octavie prechádzal cez križovatku od Žehry na Bijacovce a nedal pritom prednosť BMW, ktoré prichádzalo zľava po hlavnej ceste. To mu nabúralo do ľavej strany. Po náraze ho odhodilo do priekopy.