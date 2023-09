Hala pre 150 ľudí za štyri milióny. Výstavba na Spiši pokračuje

Využijú ju študenti aj verejnosť.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskej Novej Vsi pokračuje výstavba športovej haly pri Strednej odbornej škole ekonomickej. Jej celková kapacita je navrhovaná pre 150 ľudí.

Projekt si vyžiada viac ako 4 milióny eur s DPH, Košický samosprávny kraj ho financuje z úveru z Európskej investičnej banky. Určená bude pre viaceré druhy športov ako volejbal, tenis, futsal, hádzanú, basketbal a florbal.

Výstavba, s ktorou sa začalo ešte v jarných mesiacoch, zahŕňa športovú plochu, tribúnu pre 125 divákov či šatne pre 80 športovcov a kabinety pre trénerov a učiteľov.

Halu využije aj verejnosť

Novú halu budujú v areáli za mestskou športovou halou na Ulici Za Hornádom.

Výstavba ráta s dvomi výškovo rozlíšenými blokmi, zázemím telocvične a samotnou hracou plochou ihriska. Súčasťou haly budú okrem iného aj teleskopické tribúny, tiež sociálne zariadenia či skladové priestory pre športové vybavenie.

Multifunkčná hala bude slúžiť pre potreby žiakov spomínanej strednej školy, ktorá by ju mala po výstavbe spravovať, ale aj širokej verejnosti.

„Pribudne nám nový moderný športový stánok, bude to pre mládež, ale aj pre verejnosť v rámci mesta a širokého okolia. Máme síce vlastnú telocvičňu, ale nepostačuje nám pre stredoškolské športové súťaže, napríklad celoslovenské turnaje vo florbale alebo futsale, ktorých organizácia bude potom jednoduchšia," vysvetlila v stredu pre médiá riaditeľka SOŠ ekonomickej Andrea Iovdijová.

Hotová bude do konca roka

Podľa samosprávy sa v minulosti hľadal priestor na výstavbu haly, nakoniec padla voľba na priestor pri strednej škole.

Mestskí poslanci v Spišskej Novej Vsi vlani schválili zámenu pozemkov medzi mestom a krajom v rámci plánovanej výstavy.

Kraj získal takýmto spôsobom na zámer výstavby haly pozemok do svojho výlučného vlastníctva. Výstavba by mala byť ukončená do konca tohto roka.