Horský záchranár z Pienin o novom cyklochodníku: Zvádza k rýchlej jazde, úrazov pribúda

Obmedzil by psy aj vozíky.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

V Prielome Dunajca v lete otvorili zrekonštruovaný turistický chodník. Má dĺžku necelých osem kilometrov, spája Lesnicu (okres Stará Ľubovňa), Červený Kláštor (okres Kežmarok) a poľské mesto Szczawnica. Určený je pre peších i cyklistov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pieninský národný park mal opravou bývalého lesného chodníka získať atraktívnejšiu infraštruktúru pre turistov. Od otvorenia trasy 11. júla ju však sprevádzajú viaceré problémy.

Došlo na nej k viacerým pádom. Ako sme informovali, jedna poľská turistka utrpela v júli vážny úraz. Podľa našich informácií napokon zraneniam v nemocnici podľahla.

Nový chodník si vyslúžil kritiku za to, že je vyšší a nebezpečnejší ako ten pôvodný, nie všade sú zábradlia a problémom sú cykloturisti nedodržiavajúci pravidlá.

Svoje o tom vie aj predseda Horskej služby Pieninského národného parku MARKO POPOVIČ. Korzár sa s ním rozprával o tohtoročných skúsenostiach z turistického cyklochodníka v Prielome Dunajca.

V rozhovore sa tiež dočítate: Prečo je na novom chodníku toľko úrazov,

čo s tým majú psy,

či sa zlepší situácia v budúcej sezóne,

aké úrazy museli riešiť dobrovoľní horskí záchranári,

kde v Pieninách hrozia najväčšie riziká.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Nebezpečný paškvil či luxus v lese? Na obľúbenú turistickú trasu vyliali hrubý betón Čítajte

Po rekonštrukcii pieninského chodníka ponad rieku Dunajec rapídne pribudlo turistov, ale i úrazy. Aká je situácia z vášho pohľadu?

Turistov v prielome Dunajca je každoročne dosť a mám taký dojem, že tento rok je ich ešte viac. Predtým boli na chodníku rôzne výmole, diery, kamene. Poviem rovno, cyklisti jazdili pomalšie, museli si viac dávať pozor.

Po rekonštrukcii je celý povrch homogénny a zvádza na rýchlejšiu jazdu. Tým, že cyklisti jazdia rýchlejšie, jednoducho dochádza k rôznym kolíziám. K pádom, zrazeniam, mali sme tiež niekoľko prípadov kolízií so psami. Aj ten alkohol spraví svoje. Najmä Poliaci, ktorí idú zo Szczawnice do Červeného Kláštora, tak tam väčšinou niečo vypijú.

Tým, že je chodník dnes kvalitnejší, sú paradoxne cyklisti menej opatrní?

Áno. Je rýchlejší, kvalitnejší, tak každý chce ísť po ňom rýchlejšie.

Čo s tým?

Nie je veľmi čo obmedzovať, ale čo by som určite obmedzil - nevpustil by som psy do prielomu. Je ich čoraz viac.

Poliaci veľmi často majú vozíky za bicyklami. Alebo chodia s takými rikšami. Tie by som tiež vylúčil z chodníka.

S tými vozíkmi bol nejaký problém? Kolízie?

Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

prvú hodinu ZADARMO Tento článok je odomknutý do 20:17 Pre dočítanie článku zadarmo sa stačí zaregistrovať. Zaregistrovať sa Máte už konto alebo predplatné SME.sk? Prihláste sa