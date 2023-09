Opitý vodič v Spišskej Belej demoloval všetko, čo mu prišlo do cesty

V dychu mal viac ako 2,8 promile.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

SPIŠKÁ BELÁ. Autom demoloval takmer doslova, čo mu prišlo do cesty. Ako by aj nie, keď mal v dychu viac ako 2,8 promile.

V Spišskej Belej mali v stredu večer celkom rušno. Všetko vďaka 52-ročnému ročnému vodičovi, ktorý najprv autom prešiel mimo vozovky a nabúral do zábradlia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Napriek tomu sa rozhodol v jazde pokračovať, aj keď táto pripomínala skôr partiu biliardu.

Muž totiž krátko na to narazil do zábradlia na moste, potom ešte do pouličnej lampy a nadôvažok ešte do dvoch zaparkovaných áut.

Privolaná policajná hliadka dychovou skúškou odhalila pravdepodobnú príčinu jeho riskantnej jazdy.

Vodič bol zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia.

Celková škoda bola vyčíslená na 16 800 eur.