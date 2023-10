Marcinková a Ledecký: Fico zvíťazil vďaka Matovičovej deštrukcii, ale porazení nie sme

Otec s dcérou budú opäť v parlamente.

SPIŠ. Strana SaS získala v parlamentných voľbách 6,32 percenta hlasov.

V parlamentných laviciach obsadí 11 miest.

Medzi jej najvýraznejšie tváre patrí aj rodinné duo zo Spiša – Vladimír Ledecký a Vladimíra Marcinková.

Vladimíra Marcinková bola päťkou na kandidátke SaS, voliči jej odovzdali 46 062 hlasov.

„Som veľmi príjemne prekvapená, že mám trikrát viac hlasov ako v posledných parlamentných voľbách. Vnímam to ako veľké ocenenie práce a zároveň aj záväzok, aby som v tej práci pokračovala. Lebo niektoré boje, ktoré som zvádzala, najmä sprievod dieťaťa v nemocnici, stále nemáme zakotvené v zákone. Chcela by som v tom pokračovať.“

Nie sme porazení

Nepáči sa jej, že sa demokratické strany stavajú do roly porazených.

„Nemali by sme vyvesiť bielu zástavu. Práve naopak, je veľmi dôležité, aby sme zabojovali, lebo je tam šanca aj na demokratickú vládu, prozápadnú a proeurópsku.“

Priznáva, že v strane upierajú zrak na Michala Šimečku z Progresívneho Slovenska (PS).

„Snáď už klope na dvere Petra Pellegriniho a rokuje s ním, lebo ho potrebujeme získať do demokratického spektra. Nič iné nám voliči ani nediktujú ako to, že s Hlasom musíme rokovať a musíme sa pobiť o to, aby si Hlas vybral za partnera demokratické spektrum a neprikývol na vládu s Ficom.“

Matovič a Fico vždy jeden druhého vzkriesia

Strana Smer zvíťazila podľa Marcinkovej preto, lebo prezentovala politiku hnevu a frustrácie.

„Je jasné, že potrebujeme ľuďom priniesť istotu a stabilitu. To, čo tu bolo, v nich naozaj vzbudilo obavy a nedôveru v politiku. Najväčšou chybou bolo, že sme dovolili, aby Igor Matovič vôbec bol súčasťou vlády, lebo je to človek, ktorý nedokáže pracovať v kolektíve a nedokáže robiť politiku inak ako populisticky.“

Je presvedčená, že najväčším spojencom Fica je Matovič, ktorý sa tvári ako jeho najväčší odporca.

