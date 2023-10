Majerský z posledného miesta KDH: So Smerom by som nešiel

S výsledkom volieb spokojný nie je.

POPRAD. Prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov František Majerský z Popradu bude novým poslancom Národnej rady SR.

Menovec predsedu kresťanských demokratov Milana Majerského kandidoval za KDH z poslednej pozície.

Zo 150. miesta sa prekrúžkoval na zvoliteľné desiate miesto, dostal 12 138 krúžkov.

Politik v meste a regióne

František Majerský sa už dlhší čas pohybuje v popradskej komunálnej politike.

V posledných primátorských voľbách kandidoval proti Antonovi Dankovi (nezávislý), pričom ho podporila široká koalícia KDH, SaS, Progresívne Slovensko a STANK (Starostovia a nezávislí kandidáti).

V primátorských voľbách neuspel, no za STANK sa dostal do mestského i župného parlamentu za poslanca.

V parlamentných voľbách 2020 kandidoval za Kiskovu stranu Za ľudí, skončil tesne pred bránami Národnej rady SR.

Teraz sa do nej prekrúžkoval a po dvoch neúspešných voľbách sa vracia aj samotné Kresťanskodemokratické hnutie.

Majerský: Prioritou bol úspech KDH

„Hlavnou mojou motiváciou bolo pomôcť dostať KDH do parlamentu. Tento cieľ je splnený. S dobrým číslom, lebo na začiatku vyzeralo, že to bude okolo päť percent, napokon je ich skoro sedem,“ konštatoval F. Majerský.

Zisk poslaneckého mandátu podľa neho nebol hlavný cieľ.

„Je to ukazovateľ, že ľudia chcú mať v Národnej rade aj taký druh politiky, aký robím ja. Bol som prekvapený, koľko preferenčných krúžkov mi ľudia dali,“ podotkol nový poslanec a jedným dychom zdôraznil, že s výsledkom volieb spokojný nie je.

Návrat do minulosti ho neteší

„Mám zmiešané pocity, ako to celé dopadlo. Je to skôr zvláštne, môže tu vzniknúť pat. Uvidíme, kto tú vládu zostaví. Nie je to ideálna pozícia pre nikoho,“ uviedol Majerský.

„Nemyslel som si, že takto výrazne vyhrá Smer a budeme sa vracať do minulosti, keď sme sa chceli pozerať do budúcnosti,“ konkretizoval.

Vláda so Smerom?

Mohlo by sa KDH pridať do novej vládnej koalície so Smerom?

