Kniežacia hrobka by sa mohla vrátiť pod Tatry na budúci rok

Archeológovia a vedci zo Slovenska i zahraničia ju skúmajú takmer 15 rokov.

11. aug 2019 o 9:21 SITA

POPRAD. Kniežacia hrobka germánskeho kniežaťa z prelomu 4. a 5. storočia, objavená v popradskej mestskej časti Matejovce, sa možno vráti do Popradu nasledujúci rok.

Inštalovaná by mala byť v zrekonštruovaných priestoroch Podtatranského múzea.

Povedal to Karol Pieta, zástupca riaditeľa Archeologického ústavu SAV v Nitre, podľa ktorého sú nálezy už pripravené a v súčasnosti treba počkať len na výsledok plánovanej architektonickej súťaže na projekt ich inštalácie, ktorú by mal vyhlásiť Prešovský samosprávny kraj.

„Dôležité je neuponáhľať sa a inštalovať nález na takej vysokej úrovni, ako si to vyžaduje. Nepohybujeme sa tu v regionálnych rozmeroch, ide o to, aby sa inštalovaná hrobka stala jedným z príťažlivých miest kultúrnej turistiky u nás,“ uviedol Pieta.

Skúmajú ju už takmer 15 rokov

Takmer 15 rokov skúmajú vedci a archeológovia nielen na Slovensku, ale aj v Nemecku či Dánsku, obsah drevenej hrobky, nájdenej v hĺbke päť metrov.

Pieta zdôraznil, že nález takéhoto rozmeru a kvality si vyžaduje tú najväčšiu starostlivosť a sústredenú prácu, bez ktorej nie je možné zabezpečiť jeho inštaláciu v trvalej kvalite a hodnote.

Súvisiaci článok Popradského Tutanchamóna nám závidí Európa Čítajte

„O to dôležitejšie je to práve pri nálezoch s organickou zložkou. V tomto prípade ide o drevenú hrobku a 1 600 rokov staré drevo, ktoré si aj po konzervácií vyžaduje osobitné postupy súvisiace so znovuzostavením drevenej architektúry, aj dreveného nábytku,“ vysvetlil.

V súčasnosti sa podľa jeho slov celá vnútorná komora a celá výbava hrobu nachádza v Archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied, ktorý je odborným garantom tohto nálezu.

„Vonkajšia komora, teda veľký zrub, ktorý kryl zrubový dom, takzvaný dom mŕtvych, sa ešte stále nachádza v špecializovaných laboratóriách v Nemecku, a tak tomu bude aj približne ďalšie dva roky, pretože postup vysychania týchto starých driev, ktoré sú súčasťou zrubu, si vyžaduje viac času ako sa predpokladalo,“ doplnil.

Našli ju pri výstavbe priemyselného parku

Práve pre zachovanie vzácneho nálezu, ktorý sa podarilo objaviť pri výstavbe priemyselného parku, bolo nutné vyvinúť nové technológie vysušovania a konzervovania driev.

„Spomínaná vonkajšia komora sa vysušuje úplne novou metódou, ktorá bola vyvinutá špeciálne pre túto hrobku,“ ozrejmil zástupca riaditeľa archeologického ústavu.

Na Slovensku tak majú archeológovia podľa jeho slov to najcennejšie, a to vnútornú komoru, teda sarkofág, nábytky a všetky ostatné súčasti inventára, ktorý sa v hrobke zachoval.

„Tím odborníkov ich zostavuje. Testujú tiež odolnosť dreva, či bude zo statického hľadiska možné vystaviť tento sarkofág aj bez podpornej konštrukcie. Zdá sa, že sme na dobrej ceste a pri konzervácii nedošlo k deformácii, teda stavba je naozaj schopná opätovného zloženia,“ zhodnotil Pieta.

Súťaž vyhlásia v septembri

Lea Heilová z Kancelárie predsedu Prešovského samosprávneho kraja pre SITA potvrdila, že príprava a realizácia expozície v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade je v súčasnosti predmetom intenzívnych rokovaní.

Podľa jej slov sa finalizujú návrhy podmienok vyhlásenia súťaže na výber spracovateľa architektonicko – výtvarného riešenia špecializovanej expozície.

Tá bude podľa jej slov pravdepodobne vyhlásená v septembri tohto roka.

„Termín konkrétnej realizácie a inštalácie expozície Kniežacej hrobky z Popradu bude úzko súvisieť s priebehom súťaže a jej výsledkami, preto zatiaľ nie je známy,“ uviedla.