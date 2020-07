Anglicko je na zozname zelených krajín. Samosprávy na Spiši sú znepokojené

Obavy vyjadrila aj lekárska komora.

20. júl 2020 o 19:04 Mária Šimoňáková

SPIŠSKÉ PODHRADIE, ŽEHRA. Uvoľnenie opatrení pre navrátilcov z Anglicka, ktoré vstúpilo do platnosti v pondelok, vyvolalo znepokojenie najmä v tých mestách a obciach, do ktorých sa vracajú ľudia zo Spojeného kráľovstva vo väčších počtoch.

S nevôľou to prijali aj v meste pod Spišským hradom v Spišskom Podhradí (okres Levoča).

Skeptickí sú i v susednej Žehre, kde pred časom na vlastnej koži pocítili trojmesačnú karanténu celej osady.

Znepokojenie vyjadrila aj Slovenská lekárska komora (SLK).

Za mesiac prišlo 130 ľudí

Do Spišského Podhradia prišlo z Veľkej Británie za mesiac 130 ľudí z Anglicka, ktorí tam pracovali.

Podľa primátora Michala Kapustu (KDH) z tohto počtu zistili 19 pozitívnych.

„Vychádza nám to tak, že každý šiesty, siedmy človek, ktorý prichádza z Anglicka domov, je pozitívny. Je na zamyslenie, keďže sa v pondelok otvorili hranice s Anglickom navoľno, čo to prinesie. Máme informácie o tom, že sa tam nachádza ešte ďalších 150 ľudí od nás z mesta. Možno prídu, možno nie, no vždy chodievali domov na prázdniny, tak môžu dôjsť. Prídu a budú chodiť po meste už neobmedzene,“ priblížil obavy Kapusta.

Ako zdôraznil, za posledných šesť týždňov sa im podarilo nastaviť systém monitoringu prichádzajúcich do mesta celkom dobre.

Systém kontroly fungoval, teraz majú obavy

„Tí ľudia, ktorí doteraz prichádzali z Anglicka, sa naučili, že majú prísť s negatívnymi Covid testami, nahlásiť sa na hygienu a päť dní boli v karanténe. Pretestovali sme ich a tí, čo boli negatívni, sú vonku. A teraz sa pýtam, čo bude o tri - štyri týždne, keď títo ľudia budú chodiť medzi ostatnými? Budeme riešiť Covid–19 až vtedy, keď už niekto bude mať klinické príznaky a bude mať nejaký problém? A tri týždne dozadu potom lustrovať, kto s kým sa stretol a čo sa stalo a nestalo?“ pýta sa podhradský primátor.

„Myslím si, že toto je cesta späť. Treba zvážiť, či aspoň pri tej lokalite v Anglicku, kde sú naši Rómovia, nenechať povinnosť karantény. Nech títo ľudia prejdú karanténou päť dní, otestujeme ich a keď budú negatívni, tak to bude dobré,“ zamyslel sa primátor.

Aktuálne má mesto Spišské Podhradie 12 pozitívnych ľudí.

Od 6. júna ich bolo 13 ľudí, potom to kleslo na sedem, šesť sa vyliečilo, no pribudli ďalší a znova ich je 12. Spolu od šiesteho júna bolo až 20 pozitívnych. Z toho 19 prišlo z Anglicka, jeden z Holandska.

Znepokojená je aj Slovenská lekárska komora

„Slovenská lekárska komora je znepokojená najnovšími informáciami z východného Slovenska, kde sa starostovia viacerých miest a obcí na Spiši obávajú opätovného rozšírenia koronavírusu v súvislosti s očakávaným návratom stoviek našich občanov z Veľkej Británie. Keďže od pondelka je táto krajina zaradená na takzvanom zelenom zozname, nemusia sa prichádzajúci občania po návrate na Slovensko podrobiť žiadnym testom ani karanténe. V tejto súvislosti môže preto oprávnene vyvstať dôvodná obava, že obce na Spiši sa môžu stať novými ohniskami nákazy," uvádza sa v stanovisku komory.

Vzhľadom na to, že už pred pár týždňami to boli práve navrátilci z Veľkej Británie, ktorí nákazu do viacerých obcí na východe Slovenska priniesli, vyzvala Slovenská lekárska komora vládu, aby zabezpečila nielen monitoring, ale zvážila aj povinné testovanie Slovákov vracajúcich sa z Veľkej Británie hlavne do týchto "rizikových oblastí" .

„Iba tak môžeme zabrániť nekontrolovateľnému šíreniu vírusu a ohrozeniu zdravia všetkých občanov,“ uzavrela komora.

Obavy z nárastu chorých

Podpora komory Kapustu potešila.

„Všetkým nám ide o jedno, aby sme boli zdraví, aby nikto neochorel. A keď aj niekto ochorie, aby to malo čo najľahší priebeh. A, nedajbože, aby niekto nezomrel. A ak sa to nedajbože napokon stane, potom kto komu sa bude ospravedlňovať, že sa stala chyba?“ doplnil Kapusta.

V mestskej časti Rybníček sú momentálne dve ohniská. Primátor uviedol jeden príklad, ako to môže byť nebezpečné.

„Zo šesťčlennej rodiny bola pozitívna len jedna žena. Po štrnástich dňoch z opakovaných testov vyšlo, že sú pozitívni už štyria členova rodiny. Manžel dokonca tri dni pred testovaním volal, že majú vybavenú operáciu pre manželku v Prešove, aby som im dal výnimku, že oni sú stopercentne zdraví a test ukázal štyroch chorých. Aj to je príklad toho, že sa môžu cítiť zdraví, v pohode, bez príznakov a testy ukážu niečo iné. Otázkou je, či sa chceme chrániť alebo to pustíme navoľno a bude zle,“ doplnil primátor.

Posledná rodina prišla cez víkend, sú v karanténe a majú negatívne Covid testy. Čakajú na piaty deň a opätovné testovanie.

Ak sa to uvoľní, už samosprávy nebudú mať prehľad.

Staršia Podhradčanka má pre navrátilcov jasný odkaz.

„Aby sa nevracali. Keď tam žili 12 či 15 rokov, nech sem nechodia. Celé Spišské Podhradie je tak v nebezpečenstve. Celé mesto je hore nohami. Predpokladajú, že vyše stovka sa má ešte do mesta vrátiť, to je nenormálne. Ani turisti sem nemôžu chodiť a domáci sa boja. To nie je sranda. Prečo to takto dovolili, pýtam sa? Dúfam, že Slovensko sa zobudí a zakáže to,“ razantne reagovala obyvateľka mesta.

Pacovský: Anglicko je stále riziková krajina

Posledné sčítanie navrátilcov do susednej obce Žehra (okres Spišská Nová Ves) hovorí o počte zhruba sto ľudí z Anglicka.

Podľa prednostu Obecného úradu v Žehre Miloša Pacovského mali relatívne malý počet nakazených, ktorí sa vrátili z Anglicka. Boli štyria.

Momentálne nie je v obci žiaden pozitívny.

„Vzhľadom na to, že opatrenia boli doteraz prísne, veľa ľudí zvažovalo návrat na Slovensko. Od pondelka sú už opatrenia benevolentnejšie a je ťažké predpokladať, koľko ľudí sa vráti. Vždy v auguste očakávame príchod ľudí z Anglicka. Je tam od nás nejakých štyristo ľudí,“ spresnil Pacovský.

Aj on potvrdil, že samospráva mala doposiaľ prehľad o navrátilcoch zo zahraničia.

„Na jednej strane je to pre nás taká pracovná úľava, na strane druhej nechávame tomu voľný priebeh a uvidíme, čo sa bude diať,“ doplnil Pacovský.

Na reakciu lekárskej komory reagoval slovami: „Uvoľnenie opatrení vnímam ako politické, nie epidemiologické rozhodnutie. Podľa mňa je Veľká Británia stále riziková krajina. Je to najviac postihnutá krajina v Európe. Porovnávať teda tú rizikovosť so Slovenskom asi nie je na mieste. Určite z hľadiska vývoja situácie opätovné zavedenie karantény by bolo asi bezpečnejšie.“